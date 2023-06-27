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США объявили о выделении Киеву военной помощи еще на 500 млн долларов

20:41
  • вторник
  • 27 июня 2023

Вашингтон продолжает накачивать киевский режим оружием

Администрация Соединенных Штатов выделяет Украине очередной пакет военной помощи на 500 млн долларов. Об этом говорится в письменном заявлении Пентагона, обнародованном во вторник, 27 июня.
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Ведомство уточнило, что Вооруженные силы Украины получат противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley, бронемашины Stryker, снаряды для комплексов противовоздушной обороны Patriot и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, сообщает ТАСС.

Сообщения о подготовке Вашингтоном новой порции военной помощи для Киева последовало за заявлением Совета ЕС о том, что министры иностранных дел 27 государств Евросоюза одобрили увеличение объемов Европейского фонда мира на 3,5 млрд евро. Из этого фонда Брюссель выделяет деньги на поставки оружия Украине.

Ранее заместитель министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев сообщал, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о создании производств на своей территории. Чиновник выразил уверенность в том, что стороны подпишут соответствующие контракты в течение ближайших месяцев.

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