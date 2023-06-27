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Росгвардия: танки помогут нам эффективнее решать задачи СВО

21:01
  • вторник
  • 27 июня 2023

Ведомство получит тяжелую военную технику

Росгвардия решает важные задачи в рамках российской спецоперации на Украине — в этом ей поможет передача танков и артиллерийского вооружения. Такое заявление сделал во вторник, 27 июня, официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Грибакин напомнил, что до начала 2000-х годов внутренние войска МВД, преемником которых является Росгвардия, имели собственные танковые части. Однако во время реформирования этих частей у Росгвардии не осталось, сообщает РИА Новости.

О том, что росгвардейцы получат на вооружение танки и артиллерию, ранее сообщил глава ведомства Виктор Золотов после обсуждения этого вопроса на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Золотов подчеркнул, что его бойцы готовы к возможным провокациям — они будут отражены и подавлены.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что наша страна обладает преимуществами по некоторым видам вооружений. Политик подчеркнул, что "технологии гиперзвука, которыми обладает Россия, конечно, важны", однако с точки зрения удержания территории "гиперзвук не поможет", а необходимы, в частности, танки.

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