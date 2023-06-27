Спецслужбы США пытаются вербовать сотрудников постпредства России при ООН

Об этом рассказали в российской миссии

Агенты спецслужб США подходят к сотрудникам постоянного представительства России при ООН и предлагают сотрудничать. Об этом во вторник, 27 июня, рассказали в российском дипломатической миссии.

Как рассказали в постпредстве, представители американских спецслужб предпринимают попытки вербовки россиян прямо на улицах или в аэропортах.

Заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая отметила, что спецслужбы США используют в этих целях контекстную рекламу в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах, сообщает ТАСС.

Ранее Служба разведки Швейцарской Конфедерации (SRC) опубликовала доклад, в котором говорится, что события на Украине осложнили выполнение задач российской разведкой. Однако они же "дают возможность российским службам разведки внедрять большее число своих сотрудников в Европе в качестве беженцев".

В SRC полагают, что наличие большого числа беженцев дает возможность некоторым членам разведслужб совершать поездки, не будучи замеченными, и получать разрешение на временное пребывание, хотя статус беженца не дает доступа к тем же источникам информации.

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