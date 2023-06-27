ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спецслужбы США пытаются вербовать сотрудников постпредства России при ООН

21:57
  • вторник
  • 27 июня 2023

Об этом рассказали в российской миссии

Агенты спецслужб США подходят к сотрудникам постоянного представительства России при ООН и предлагают сотрудничать. Об этом во вторник, 27 июня, рассказали в российском дипломатической миссии.

Как рассказали в постпредстве, представители американских спецслужб предпринимают попытки вербовки россиян прямо на улицах или в аэропортах.

Заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая отметила, что спецслужбы США используют в этих целях контекстную рекламу в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах, сообщает ТАСС.

Ранее Служба разведки Швейцарской Конфедерации (SRC) опубликовала доклад, в котором говорится, что события на Украине осложнили выполнение задач российской разведкой. Однако они же "дают возможность российским службам разведки внедрять большее число своих сотрудников в Европе в качестве беженцев".

В SRC полагают, что наличие большого числа беженцев дает возможность некоторым членам разведслужб совершать поездки, не будучи замеченными, и получать разрешение на временное пребывание, хотя статус беженца не дает доступа к тем же источникам информации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.