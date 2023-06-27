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Госдеп подтвердил разрешение России вывезти своих дипломатов

21:33
  • вторник
  • 27 июня 2023

Москва уже направила за ними самолет

Американские власти дали согласие на вывоз Россией своих дипломатов с территории Соединенных Штатов чартерным рейсом. Об этом во вторник, 27 июня, рассказали в Госдепартаменте США.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что в ответ ожидает от российской стороны аналогичного отношения к дипломатам Соединенных Штатов, которые находятся в России, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что в некоторых информационных ресурсах появились собственные гипотезы в связи с отправкой Россией в Соединенные Штаты самолета, однако никаких тайных мотивов и скрытых причин здесь нет.

Чиновница пояснила, что этот самолет "будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания".

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