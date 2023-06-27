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Al-Hadath: глава отделения ЧВК "Вагнер" задержан в Сирии

21:54
  • вторник
  • 27 июня 2023

Задержание проводила военная полиция, рассказали источники

Российская военная полиция задержала главу отделения ЧВК "Вагнер" в Эс-Сувейде на юге Сирии. Об этом во вторник, 27 июня, рассказали информированные источники.

Как передает телеканал Al-Hadath, сотрудники военной полиции побывали в представительствах частной военной компании в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске.

Кроме руководителя отделения группы задержаны также трое командиров "Вагнера", утверждают собеседники телеканала.

Официальное подтверждение или опровержение этой информации не поступало.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК "Вагнер" осуществляли операции в Ливии, Центральной африканской республике, Мали, Судане, Сирии. Они, в частности, принимали участие в освобождении от боевиков Пальмиры, Алеппо и провинции Дейр-эз-Зор.

После попытки военного мятежа, предпринятой основателем "Вагнера" Евгением Пригожиным в России 24 июня, было возбуждено уголовное дело. Однако затем в ФСБ рассказали, что дело прекращено, поскольку участники мятежа "прекратили действия, направленные на совершение преступления".

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