40 тысяч госслужащих рискуют остаться без работы

Одним - сразу заявление писать. Другим - приготовиться! В демократической Польше, известной своими свободами и вниманием к правам человека, начинается массовая люстрация. Руководители 40 тысяч госслужащих, родившихся до 1972 года, должны предоставить в Институт национальной памяти списки, которые будут тщательно проверены. Если будет установлено, что они сотрудничали со спецслужбами Польской Народной республики, увольнение гарантировано.

Называют это совсем как на Украине - "декоммунизацией". Ищут дремлющие ячейки ушедшей в историю польской компартии? Вы шутите? Нисколько. Борьба идёт не только с прошлым, но и настоящим. Две недели назад Сейм принял акт о создании комиссии по проверке российского влияния в Польше. Местные СМИ задают вопрос:

"У большинства людей в нашей стране только один вопрос: что стоит за этим преследованием польских граждан? Почему всё больше статей в наших СМИ говорят об ужасающей России? Что ж, ответ прост: Москва мешает Качиньскому продолжать навязывать свою пропаганду полякам".

Напомним: Ярослав Качиньский - один из самых лютых русофобов, сооснователь правящей партии "Право и справедливость". А вот американского влияния здесь словно бы и нет. Его замечают только журналисты и блогеры, которые считают, что в Польше Соединённые Штаты ведут себя как хозяева. И диктуют, кого считать врагом.

Польский "Независимый политический журнал" недоумевает: почему в нашей стране полтора миллиона украинцев живут в тепличных условиях и имеют больше прав, чем поляки? В 2022 году стоимость проживания беженцев из Незалежной обошлась бюджету в 40 миллиардов злотых. Это прямая помощь, льготы, образование, медобслуживание. Но в том, что поляки живут всё хуже, и бюджет начинает потрескивать, виноват Кремль, это его происки!

В случае с люстрацией, отмечают поляки, на улицу могут выбросить тысячи самых опытных и профессиональных государственных служащих - потому что жили работали в Польской народной республике. И сами поляки могут оказаться чужими в родной стране, в которой всё в действительности не так, как на самом деле.

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