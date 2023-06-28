Бабич: в США и ЕС власть захватила радикальная идеология

Тех, кто не соответствует, изгоняют из политики

Чего хотят те американцы, которых не устраивает ни Трамп, ни Байден? Может ли в США появиться новый лидер? И чем так пугает немецкую бюрократию партия "Альтернатива для Германии"?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с обозревателем портала ИноСМИ Дмитрием Бабичем.

"И в США, и в ЕС захватила власть радикальная идеология. Если вы соответствуете ее постулатам, вы остаетесь у власти. И партийная машина вас поддерживает, и с выборами у вас все будет в порядке. Если вы не соответствуете – вас изгоняют из политики", - отметил он.

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