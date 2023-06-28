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Минобороны показало, как в СВО используют "Метеориты"

08:43
  • среда
  • 28 июня 2023

Так называются самоходные установки разминирования

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы самоходных установок разминирования "Метеорит", задействованных в специальной военной операции
Минобороны показало работу снайперов ЦВО

Одним зарядом инженеры вызвали детонацию всего минного заграждения, которое установили украинские националисты на краснолиманском направлении. Кроме того, наши бойцы накрыли находившийся поблизости опорный пункт радикалов.

В результате взрыва укрепление было серьёзно повреждено, а боевики - контужены и деморализованы. По освобождённому коридору прошли наши подразделения и без потерь захватили вражеские позиции.

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Работа самоходных установок разминирования "Метеорит"
Работа самоходных установок разминирования "Метеорит"
Работа самоходных установок разминирования "Метеорит"
Работа самоходных установок разминирования "Метеорит"
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