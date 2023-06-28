Минобороны показало, как в СВО используют "Метеориты"

Так называются самоходные установки разминирования

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы самоходных установок разминирования "Метеорит", задействованных в специальной военной операции

Одним зарядом инженеры вызвали детонацию всего минного заграждения, которое установили украинские националисты на краснолиманском направлении. Кроме того, наши бойцы накрыли находившийся поблизости опорный пункт радикалов.

В результате взрыва укрепление было серьёзно повреждено, а боевики - контужены и деморализованы. По освобождённому коридору прошли наши подразделения и без потерь захватили вражеские позиции.

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