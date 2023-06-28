Минобороны представило новых героев спецоперации

Бойцы проявили мужество

В Минобороны рассказали о новых примерах мужества и профессионализма российских военных, которые защищают жителей Донбасса.

Рядовой Евгений Акулов, действуя в составе танкового экипажа, прикрывал наших бойцов. Они штурмовали опорный пункт ВСУ. Грамотно используя рельеф местности и умело маневрируя, Евгений внезапно атаковал противника и точными выстрелами подбил четыре танка. Неонацисты понесли серьёзные потери и отступили.

Сержант Александр Кибальник, попав под миномётный обстрел, вместе со своими сослуживцами укрылся в блиндаже. В какой-то момент прямо к ногам бойцов прикатился неразорвавшийся снаряд. Александр выбросил его наружу, но в результате детонации несколько его сослуживцев всё же получили ранения. Сержант Кибальник оказал им неотложную помощь и организовал эвакуацию.

Батальон под командованием Романа Мухаметзянова в ходе боёв с украинскими боевиками уничтожил два танка, БМП и большое число радикалов. Благодаря грамотному руководству Романа и профессионализму его подчинённых оборону неонацистов прорвали, и российские бойцы смогли закрепиться на новых рубежах.

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