ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны представило новых героев спецоперации

08:45
  • среда
  • 28 июня 2023

Бойцы проявили мужество

В Минобороны рассказали о новых примерах мужества и профессионализма российских военных, которые защищают жителей Донбасса.

Рядовой Евгений Акулов, действуя в составе танкового экипажа, прикрывал наших бойцов. Они штурмовали опорный пункт ВСУ. Грамотно используя рельеф местности и умело маневрируя, Евгений внезапно атаковал противника и точными выстрелами подбил четыре танка. Неонацисты понесли серьёзные потери и отступили.

Сержант Александр Кибальник, попав под миномётный обстрел, вместе со своими сослуживцами укрылся в блиндаже. В какой-то момент прямо к ногам бойцов прикатился неразорвавшийся снаряд. Александр выбросил его наружу, но в результате детонации несколько его сослуживцев всё же получили ранения. Сержант Кибальник оказал им неотложную помощь и организовал эвакуацию.

Батальон под командованием Романа Мухаметзянова в ходе боёв с украинскими боевиками уничтожил два танка, БМП и большое число радикалов. Благодаря грамотному руководству Романа и профессионализму его подчинённых оборону неонацистов прорвали, и российские бойцы смогли закрепиться на новых рубежах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.