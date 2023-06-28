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Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам

08:47
  • среда
  • 28 июня 2023

Это один из главных исламских праздников

Мусульмане всего мира сегодня отмечают Курбан-байрам. Это один из главных исламских праздников, посвящённых окончанию хаджа.

Верующие собираются в мечетях, молятся и поздравляют друг друга. Сегодня также принято раздавать милостыню и помогать всем нуждающимся. Каждый мусульманин, у которого есть на это средства, должен совершать обряд жертвоприношения и большую часть мяса раздать на благотворительность.

В Москве, как ожидают организаторы, на праздничный намаз соберутся около 300 тысяч мусульман - для них работают волонтёры, говорящие на разных языках. Добровольцы помогают верующим ориентироваться на улицах и в столичном метро.

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Мусульмане празднуют Курбан-байрам
Мусульмане празднуют Курбан-байрам
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