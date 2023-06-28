Корабли ВМФ России прошли вдоль побережья Тайваня

Минобороны острова заметило два фрегата

Экипажи самолетов, кораблей и береговых ракетных комплексов Тайваня были задействованы для наблюдения за перемещениями кораблей ВМФ России. Два корвета прошли вдоль восточного побережья острова, говорится в заявлении оборонного ведомства.

Как указано в опубликованном в ночь на среду заявлении, 27 июня в 23:00 по местному времени (это 18:00 мск) были замечены "два российских фрегата". Они прошли через восточную акваторию с юга на север и ушли в открытый океан к юго-востоку от порта Суао, утверждают военные в Тайбэе.

В пресс-службе Тихоокеанского флота ранее сообщали, что корабли ВМФ России действуют в рамках дальнего морского перехода и демонстрируют военно-морское присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корветы "Громкий" и "Совершенный" пересекли Южно-Китайское море и зашли в южную часть Филиппинского моря, передает ТАСС.

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