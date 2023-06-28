Мишустина попросили ограничить наценку на автомобили российской сборки

Предлагается увязать стоимость производителей с конечной ценой для потребителя

Наценка на автомобили российской сборки у дилеров не должна превышать 15%. С инициативой установить максимальные цены на такие машины обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину Национальный союз защиты прав потребителей.

Как заявил глава организации Павел Шапкин, увязка стоимости производителей авто с конечной ценой для потребителя рациональна. Разница между этими показателями должна составлять не более 15%. Такая мера, убежден Шапкин, позволит исключить искусственное завышение цен со стороны автодилеров.

"Известия" приводят в пример случай на старте продаж Lada Vesta NG "АвтоВАЗа" в начале июня. Компания рекомендовала продавать машину в комплектации Comfort за 1,2 миллиона рублей. Однако у некоторых дилеров цена превысила 2 миллиона рублей. "АвтоВАЗу" пришлось остановить отгрузки в три дилерских центра в Москве и начать проверку по факту завышения цен. В компании заявили, что речь идет о нарушении условий дилерского договора.

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