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Контрнаступлению ВСУ помешали проливные дожди

08:53
  • среда
  • 28 июня 2023

Серьезные проблемы с эвакуацией раненых и подвозом боеприпасов

Серьезные проблемы возникли у ВСУ на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Из-за проливных дождей размыло грунтовые дороги, затруднены эвакуация раненых и подвоз боеприпасов, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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Эксперт заявил, ссылаясь на собственные источники, украинская техника с трудом проходит размытые дороги, машины застревают. В результате наблюдаются задержки в материально-техническом обеспечении украинских войск.

По данным Минобороны России, в течение минувших суток ВСУ продолжали попытки наступления на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Эти попытки стоили ВСУ потери более 400 военнослужащих. Еще три с лишним десятка боевиков украинская армия потеряла на Купянском направлении, передает РИА Новости.

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