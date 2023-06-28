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Собянин: Утвержден проект планировки участка Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой"

09:27
  • среда
  • 28 июня 2023

Там появится четыре станции

В Москве утвердили проект планировки участка Троицкой линии метро от станции "Коммунарка" до "Кедровой". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Участок длиной 9,3 км пройдет вдоль Калужского шоссе. Будут построены четыре станции: "Сосенки" (наземная), "Летово" (наземная), "Десна" (наземная) и "Кедровая" (подземная).

По словам Собянина, около проектируемого участка живут и работают порядка 680 тысяч человек. Они смогут экономить на ежедневных поездках в среднем 25-30 минут.

Троицкая линия метро пройдет от станции "ЗИЛ" Московского центрального кольца до Троицка и обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы. Удобно будет и жителям районов, прилегающих к Ленинскому проспекту на юго-западе города.

Ветка с 17 станциями длиной 42 км станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД. Сейчас идет строительство участков от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки". Их ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год.

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