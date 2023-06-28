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Собянин: В Москве заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта

08:52
  • среда
  • 28 июня 2023

Он может одновременно выявить несколько заболеваний

Третий комплексный сервис искусственного интеллекта заработал в столице, он может одновременно выявить несколько заболеваний. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Нейросеть выделяет цветом области отклонения от нормы, делает необходимые врачу измерения, составляет текстовое описание. На снимке грудной клетки компьютерное зрение видит признаки сразу семи заболеваний, в том числе рака легкого, ковида, остеопороза позвоночника", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, появление комплексных решений - результат развития российского рынка разработчиков сервисов на основе искусственного интеллекта. Первый такой сервис заработал в столичных клиниках год назад. В месяц он обрабатывает порядка 25 тысяч лучевых исследований. Второй появился в 2023 году.

Москва активно развивает искусственный интеллект в медицине. Сервисами ИИ пользуются более 1,5 тыс. рентгенологов из 150 медучреждений Москвы. К эксперименту присоединяются коллеги и из других регионов.

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