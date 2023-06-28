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Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам

09:30
  • среда
  • 28 июня 2023

Президент отметил мужество бойцов-мусульман в ходе СВО

Мусульманская община России играет большую, созидательную роль в жизни страны. Об этом говорится в поздравлении российского президента Владимира Путина мусульманам страны по случаю праздника Курбан-байрам.

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В телеграмме отмечена роль мусульманской общины в упрочении межнационального и межрелигиозного мира в России.  Также упоминается значимый вклад в сбережение семейных ценностей и воспитание подрастающего поколения.

Путин подчеркнул, что сегодня бойцы-мусульмане плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию. Опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, они проявляют самоотверженность, отвагу и мужество в ходе специальной военной операции, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

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