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Собянин поздравил мусульман Москвы с праздником Курбан-байрам

09:33
  • среда
  • 28 июня 2023

Курбан-байрам - один из двух главных праздников в исламе

Мусульмане сегодня отмечают один из важнейших для себя праздников — Курбан-байрам. Верующих поздравил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что Курбан-байрам знаменует завершение паломничества к исламским святыням и почитается верующими как время благочестия и верности религиозным ценностям.

"Этот праздник олицетворяет нравственные идеалы ислама: стремление к духовному совершенству, справедливость, милосердие. Мусульманская община Москвы активно участвует в общественной, культурной, просветительской и благотворительной жизни нашего города, вносит большой вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и благополучия", - заявил Собянин.

Курбан-байрам - один из двух главных праздников в исламе. В этом году он начинается 28 июня. Празднования продолжатся в течение трех дней.

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