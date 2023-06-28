ВС России сорвали три попытки ротации ВСУ на купянском направлении

У киевских радикалов - серьезные потери

Российская авиация сорвала три попытки ротации неонацистов на купянском направлении. Экипажи боевых вертолётов и штурмовиков Су-34 нанесли массированные удары по скоплениям боевиков. У противника - серьёзные потери. Очередную попытку контрнаступления пресекли в районе Артёмовска. Враг отброшен. Тем временем на донецком направлении киевские радикалы усиливают обстрелы жилых районов.

Сквозные отверстия в стенах и разбитые стекла - этой ночью националисты снова били по жилым квартам Донецка из орудий натовского калибра. Основной удар пришелся по Петровскому району. Погибла женщина. У нее остался 16-летний сын. Легкое ранение осколками стекла получил мужчина.

Чтобы предотвратить обстрелы, наши войска ведут контрбатарейную борьбу. Уже легендарной на одном из направления в зоне спецоперации стала кочующая гаубица Д-20, которую военнослужащие называют "Варвара". Изучать опыт приезжают даже из других подразделений. Тактику кочующего орудия применяют многие, но у этого расчета получается особенно хорошо. Неуловимая для противника "Варвара" неизменно поражает все намеченные цели на дальности до 17 километров.

Под Артемовском операторы БПЛА засекли опорный пункт украинских боевиков. Координаты незамедлительно передали артиллерии. И практически одновременно было замечено передвижение бронеавтомобилей, которые доставляли националистам подкрепление. В результате залп гаубиц Д-30 поразил сразу несколько целей.

Чтобы наши штурмовики могли безопасно продвигаться к позициям противника, на передовой работает самоходная реактивная установка разминирования Ур-77 "Метеорит". Она создана на базе гаубицы 2С1 "Гвоздика". В сторону обнаруженного минного поля экипаж запускает ракету, которая вытягивает шнур, начиненный взрывчаткой. Ложась на землю, он детонирует и создает проход, свободный от мин, шириной до 14 метров.

Также за минувшие сутки наши подразделения отразили атаки националистов на Запорожском и Краснолиманском направлениях. Уничтожены живая сила и бронетехника противника.

Алесей Платонов, "ТВ Центр"

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