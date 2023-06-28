Обсудят без Киева: глава МИД Украины устроил истерику из-за решения НАТО

Украину пригласили лишь на поля саммита альянса в Вильнюсе

Украину обсудят без Киева. Глава украинского МИДа пожаловался в эфире CNN на натовских функционеров. Сами-то на встречу альянса в Вильнюсе собираются, а лучшим друзьям официального приглашения не направили. Предложили скромно постоять в сторонке просто на полях саммита, а высказаться киевской делегации позволят только в рамках совета Украина-НАТО. Который в формат мероприятия не входит. Но чувства собственного достоинства у украинских чиновников явно нет: их в дверь, они в окно.

"В настоящий момент в Североатлантическом альянсе нет однозначной позиции относительно членства Украины в НАТО. Представители некоторых стран утверждают, что приглашать Украину сейчас не нужно, поскольку это может привести к эскалации конфликта. Мы, в свою очередь, придерживаемся другого мнения. Все условия для приглашения Украины в НАТО есть. НАТО пора признать реальность и позволить Украине присоединиться к альянсу. Но внутри альянса не хватает политической воли", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Зато у главы украинского МИДа хватает наглости еще и обвинять спонсоров конфликта в том, что мало подбрасывают снарядов в топку. Замахнулся даже на главного куратора - США. Слишком долго принимают решения об очередном пакете помощи. Хотя, казалось бы, только накануне объявили о предоставлении Киеву дополнительных боеприпасов для систем ПВО Patriot, РСЗО HIMARS, зенитных ракет Stinger. Также американцы обещали поставить 30 БМП Bradley, 25 БТР, противотанковые Javellin, стрелковое оружие, тепловизоры и запчасти. В нашем посольстве в США назвали потуги Вашингтона победить Россию руками киевских марионеток тщетными. Мифы о непревзойденном качестве натовского вооружения ежедневно опровергаются нашими военнослужащими.

"Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры. Жизни украинцев для американских властей ничего не значат", - указали в посольстве.

Не значат жизни ничего и для киевского режима. Он бравирует якобы героизмом граждан, выпрашивая очередную подачку у запада. А вот бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорит о критической для ВСУ ситуации на фронте:

"Украинские вооруженные силы находятся на грани развала. Они полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя. Люди стараются избегать военной службы любого рода на Украине. У режима Зеленского большие проблемы. Это последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников".

Американский новостной журнал Newsweek вышел с крамольной по нынешним временам статьей. Журналисты сделали неприятное открытие: Россию, оказывается, поддерживают по всему миру.

"Некоторые левые лидеры нашли общий язык с правыми лидерами, которые поддерживают выступления против истеблишмента и бросают вызов либеральному международному порядку. Это сближение интересов стирает идеологические границы и ведет к общей поддержке России", - пишет издание.

Научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань в своей статье отрезвляет хвастающийся отказом от России запад. Вся бравада разбивается о суровую экономическую реальность:

"В последнее время, по мере того как цены на энергоносители в регионе начали снижаться, в западном сообществе зазвучали голоса, что устойчивость европейской экономики превзошла самые смелые ожидания. Они говорят о том, что ЕС и крупные державы континента не впали в рецессию и могут выжить и без России. Они занимаются хвастовством и раздувают стратегическое противостояние, а страдает из-за этого экономика".

Германия уже может попрощаться с эпохой процветания. Экономика некогда локомотива ЕС ушла в рецессию. И продолжающийся рост цен с параллельным сокращением производства стабильности ей явно не добавят.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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