Беспорядки во Франции: задержаны более 20 человек

Люди вышли на улицы против полицейского произвола

Более 20 человек задержаны во Франции в ходе беспорядков. Волнения охватили сразу несколько городов, в том числе Париж. Люди выступают против полицейского произвола. Накануне от рук одного из сотрудников погиб 17-летний водитель. Демонстранты забрасывали стражей порядка камнями и бутылками с зажигательной смесью, громили остановки, поджигали машины. Один человек пострадал.

Поджоги, драки, вандализм. Один из крупнейших пригородов Парижа - Нантер - этой ночью не спал. На улицах - костры и пылающий транспорт. На дорогах - баррикады. Слышны взрывы петард. Протестующие поджигают урны и автобусные остановки, вступают в потасовки с полицией. Стражи порядка тоже не церемонятся. Выламывают двери в зданиях, где закрылись нарушители порядка. Не стесняются пинать и толкать людей - даже тех, кто просто предъявляет претензии.

Беспорядки начались ещё днём и быстро перекинулись на другие города. Неспокойно в Париже, Марселе, Бордо. Взрыв народного гнева спровоцировало убийство 17-летнего подростка. Полицейские пытались остановить его машину для рутинной проверки документов. Водитель подчинился не сразу. Один из сотрудников направил на него табельное оружие. Когда автомобилист внезапно нажал на газ, выстрелил. Молодой человек погиб на месте. Он уже не раз попадал в поле зрения полиции за нарушение ПДД и езду без прав. По версии правоохранителей, мужчина совершил намеренное покушение на представителя власти.

"Полицейские говорят о самообороне, чтобы оправдать свои действия. Видимо, они не знали, что их снимают. На видеозаписях хорошо видно, что произошло на самом деле. Наезда не было", - рассказал адвокат семьи погибшего Яссин Бузру.

После выстрела "Мерседес" проехал ещё 10 метров и врезался в столб. Прибывшие медработники пришли в ужас от увиденного. Кто-то снял, как разъярённый санитар кричит на стражей порядка. Протестующие называют случившееся казнью. Родственники подали три иска. Сотрудник, который нажал на курок, задержан. Идёт внутренняя проверка. На заседании Национальной ассамблеи депутаты устроили допрос министру внутренних дел. По их данным, число погибших от рук полицейских постоянно растёт. Глава МВД утверждает обратное.

В охваченные протестами города тем временем направлены дополнительные силы полиции и отряды специального реагирования.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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