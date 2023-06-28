Дым от лесных пожаров в Канаде достиг Европы

Уровень вредных веществ в воздухе превысил допустимые значения

Дым от масштабных лесных пожаров, полыхающих в Канаде, достиг Европы. Густой смог этим утром наблюдали жители Испании, Франции и Португалии.

Небо над Лиссабоном закрыла белая дымка, сквозь которую с трудом проглядывает солнце. Уровень вредных веществ в воздухе уже превысил допустимые значения.

Также смог окутал США - острый запах гари ощущается в восьми северных штатах. По словам учёных, ситуация будет только ухудшаться. В Канаде выгорело уже более семи с половиной миллионов гектаров леса. Дымовая завеса настолько плотная, что пожарные Квебека не могут задействовать авиацию, а в Монреале отменили крупные спортивные мероприятия и призвали жителей использовать медицинские маски.

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