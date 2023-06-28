Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Рубена Тумасяна

Чтобы справиться с недугом, нужен дорогостоящий препарат

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 14-летнего Рубена Тумасяна. Его историю мы рассказывали накануне.

Ещё в восемь лет мальчику поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Рубен мужественно преодолел все трудности, и когда казалось, что болезнь отступила, случился рецидив. Чтобы справиться с недугом, нужен дорогостоящий препарат. И благодаря вам у семьи теперь есть деньги на лечение. Вся необходимая сумма собрана.

Слова благодарности от мамы Рубена: "От всей нашей семьи выражаю огромную благодарность за помощь в приобретении дорогостоящего препарата для лечения моего сына. Спасибо тем людям, кто проявил отзывчивость в чужом горе. Спасибо за оказанную нам помощь, которая для моего сына жизненно важна! Благодаря такой поддержке Вы дарите ценности выше материальных, Вы даете всем детям радость и надежду на полноценную жизнь! Добрые дела всегда остаются замеченными, они, как маяки, светят тем, кто ждет помощи. Пусть все добро, которое Вы творите, обязательно вернется в Вашу жизнь. Хочу выразить мою признательность и пожелать счастья!"

Но у фонда много других подопечных, которым нужна помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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