В Ленинградском зоопарке показали детеныша белорукого гиббона

Детеныш появился на свет в середине мая

Знаменательное событие в Ленинградском зоопарке. Там впервые показали детеныша белорукого гиббона, он появился на свет в прошлом месяце. Пол маленького примата пока неизвестен. Новорожденный ни на шаг не отходит от своей мамы - самки Габины, которая как раз накануне отметила свое 19-летие.

Замороженные кубики медовой воды, цветы шиповника и бегонии, изюм и черешня. Торт из любимых лакомств - знак уважения от сотрудников зоопарка одной из самых почтенных обитательниц. В свои 19 лет самка гиббона Габина вновь стала мамой.

Детеныш появился на свет в середине мая, совсем лысенький. Первые недели семейство тщательно прятало его от посторонних глаз. Теперь, когда он уже покрылся шерсткой, новорожденного выносят на улицу. Пока самка с детенышем осторожно приближается к угощению, самец Персей сторожит торт от бесцеремонных старших отпрысков. За ними, как и у людей, глаз да глаз!

Белорукие гиббоны Персей и Габина - одна из самых крепких семей Ленинградского зоопарка. Они вместе уже 12-й год и за это время у них родилось пятеро детенышей. Два старших сына уже переехали в другие зоопарки, две дочери подрастают в общем вольере. Кто пятый - пока интрига.

"Мы пока ещё не знаем по полу, кто у нас детёныш, потому что мама не показывает. Как только начнет от мамы отходить - тогда уже мы поймем", - рассказала зоотехник отдела "Приматы" Ленинградского зоопарка Наталья Будорагина.

Полуторамесячный гиббончик ещё цепко держится лапками за мать, но уже пытается самостоятельно карабкаться по ее ноге - к полному восторгу посетителей.

Как только станет известен пол нового члена дружной обезьяньей семьи, Ленинградский зоопарк по традиции объявит конкурс на лучшее имя. А в 6 лет молодого гиббона отправят в другой российский зоопарк. Создавать семью.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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