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Москва призвала Кишинев перестать угождать Западу

10:14
  • среда
  • 28 июня 2023

Действия властей вызывают протест у народа Молдавии

Призывы властей в Кишиневе сократить число российских дипломатов в Молдавии не отвечают интересам двух стран. Молдавскому руководству пора бы прислушаться к собственным гражданам и перестать действовать в угоду Западу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Захарова напомнила, что в Молдавии проживают свыше 200 тысяч российских граждан, а молдавская диаспора в России насчитывает около 500 тысяч человек. Москва заинтересована в укреплении связей с дружественным молдавским народом, и нынешняя численность посольства России в Кишиневе является абсолютно оправданной.

Однако Кишинев продолжает деструктивную и лицемерную политику, игнорирующую мнение и интересы граждан. При этом навязываемые мантры о "российской угрозе и пропаганде" вызывают все возрастающее отторжение у молдаван, которые в большинстве своем тепло и по-дружески относятся к России, говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

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