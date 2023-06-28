Пункт расположен на улице Яблочкова

Волонтеры столичного пункта отбора на военную службу по контракту помогают кандидатам на каждом этапе. Об этом рассказал один из волонтеров.

"Помогаю кандидатам на протяжении всего отбора, начиная от заполнения анкет до полного прохождения профессионального отбора. Наши волонтеры стоят на каждой из точек, помогаем, чтобы человек каждый раз знал, куда ему идти", - сказал волонтер.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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