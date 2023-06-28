ВСУ на грани полного развала

Украинская армия – на грани полного развала. Ситуация для президента Украины Владимира Зеленского в конфликте с Россией становится все хуже, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По словам Макгрегора, ситуация для украинского лидера весьма печальна: его армию уничтожают в ходе неудачного наступления. Проблемы в рядах ВСУ усугубляются, и Киев уже испытывает трудности с набором новобранцев для восполнения потерь, заявил полковник на своем Youtube-канале.

Эксперт отметил, что украинские вооруженные силы полностью деморализованы. Число случаев дезертирства на российскую сторону и вообще с поля боя все растет. Люди стараются избегать военной службы любого рода на Украине – и это последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников.

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