Путин: Россия и Белоруссия делают все для устойчивости своих экономик

Москва и Минск реализуют новые импортозамещающие проекты

Россия и Белоруссия делают все для обеспечения устойчивости своих экономик на фоне внешнего санкционного давления. Об этом заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам юбилейного, десятого форума регионов союзного государства.

По словам президента, Москва и Минск реализуют новые импортозамещающие проекты на общую сумму в 80 миллиардов рублей в таких отраслях как машиностроение, микроэлектроника и ряде других, сообщает "ТВ Центр".

"В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры, отказа ряда западных стран от сотрудничества и закрытия рынков недружественных государств российские и белорусские регионы интенсивно развивают встречную торговлю. И это помогает сохранить производства, переориентироваться на поставки потребителям двух наших стран", - отметил Путин.

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