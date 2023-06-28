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Вертолет ВКС России уничтожил колонну бронетехники ВСУ

11:37
  • среда
  • 28 июня 2023

Три бронемашины поражены точными попаданиями

Кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ вертолетом ВКС России опубликовало Минобороны. Экипаж точными попаданиями ПТУР поразил подряд три украинские бронемашины.

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В военном ведомстве уточнили, что экипажи разведывательно-ударных вертолетов обнаружили выдвижение колонны бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении.  Кадры сняты с прицельной системы российского вертолета. Показано наведение, пуски противотанковых управляемых ракет по украинской бронетехнике, слышны переговоры членов экипажа.

Поражены три бронемашины подряд. Экипаж затратил по одной ракете на каждую машину, пуская их с минимальным интервалом, сообщили в Минобороны.

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