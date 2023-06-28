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Минск ратифицировал соглашение с Москвой об учебно-боевых центрах

12:07
  • среда
  • 28 июня 2023

Центры совместной подготовки будут созданы на базе воинских частей России и Белоруссии

Соглашение о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих ВС России и Белоруссии ратифицировал белорусский парламент. Документ был подписан в Минске 28 марта 2023 года.

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Депутаты пояснили, что международный договор регулирует вопросы организации и функционирования учебно-боевых центров совместной подготовки. Они будут созданы на базе воинских частей России и Белоруссии.

Уточняется, что документ определяет основные задачи центров, а также порядок взаимодействия министерств обороны двух стран при организации их всестороннего обеспечения. А при необходимости правовой помощи применяются соглашения, касающиеся временного пребывания формирований сил коллективной безопасности на территории стран ОДКБ, передает РИА Новости.

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