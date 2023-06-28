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Путин провел переговоры с королем Бахрейна

14:47
  • среда
  • 28 июня 2023

Разговор состоялся по инициативе Бахрейна

Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в среду по телефону обсудили Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе арабского государства.

Лидер Бахрейна подчеркнул дружественный характер отношений между Москвой и Манамой и заявил о поддержке мер, которые предпринимает российское руководство в интересах защиты законности и обеспечения стабильности в стране.

В ходе разговора Владимир Путин поздравил короля и народ Бахрейна с исламским праздником Курбан-байрам.

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Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа
Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа
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