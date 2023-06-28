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В центре Москвы мотоциклист влетел в автомобиль и сбил пешехода

14:57
  • среда
  • 28 июня 2023

Он проехал на красный свет

В центре Москвы мотоциклист грубо нарушил правила дорожного движения, проскочил на красный свет и влетел в легковушку. В итоге он сам и случайный прохожий с травмами различной степени тяжести оказались в больнице.

Всё произошло сегодня утром на Трубной площади в районе дома №2. Видно, что мотоциклист мчится на огромной скорости. От удара его выбросило из сидения в сторону тротуара, где в этот момент пешеходы начали переходить дорогу. Ногами он задел одного из них. Мотоцикл отлетел в другую сторону и загорелся, но его быстро потушили.

Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются под контролем столичной прокуратуры. Несколько часов движение транспорта на этом участке было затруднено. Сейчас проехать можно свободно.

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ДТП с участием мотоциклиста
ДТП с участием мотоциклиста
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