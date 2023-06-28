Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Марьинских прудов

Рабочие ведут подготовку к укладке зеленого покрытия

Вместо узких дорожек - широкие тротуары, удобные лавочки и современное освещение. В столичном районе Марьино обновляют территорию около Марьинских прудов. Каскад из 16 водоёмов должен стать любимым местом отдыха для местных жителей. С ними сегодня встретился мэр Москвы Сергей Собянин.

Возле Марьинских прудов рабочие ведут подготовку к укладке зеленого покрытия. Выравнивают и укатывают плодородный грунт. Уже на него будут расстилать ковровый газон. А еще высадят больше полутысячи деревьев и кустарников.

"Сейчас проводим комплексное благоустройство. На замену прежним узким тропинкам придут комфортные тротуары. Наружное освещение: если раньше вдоль прудов оно отсутствовало вовсе, то теперь пространство будет освещено 5-метровыми уличными торшерами, современным светодиодным освещением", - рассказал Роман Шурышкин, заместитель директора компании-заказчика работ.

Каскад 16 искусственных прудов-регуляторов площадью 30 гектаров - излюбленное место отдыха жителей района Марьино. А потому строители постарались учесть интересы всех. Для любителей спорта - 16 площадок, в том числе волейбольные, стритбольные, теннисные. А еще столы для пинг-понга и шахмат. Для детей - горки, карусели, качели и комплексы для лазания. Для родителей с колясками и больших компаний - просторные тротуары. Сегодня объект посетил Сергей Собянин.

"Это уже другой уровень, потому что в 70-х годах они строились, более-менее нормально содержались, но это, конечно, не такого уровня, как сейчас делается благоустройство в городе. Мы хотели, чтобы пруды не просто каким-то местом были, где можно пройтись, но хотелось, чтобы это было центром района, чтобы вы городились этими прудами. Чтобы все сделано было очень качественно", - отметил Собянин.

На примыкающей к Братиславскому парку Новомарьинской улице тоже кипит работа - но уже в помещении. Здесь специалисты фактически заново перестраивают здание поликлиники № 36. В ходе работ меняют внутренние перегородки, стяжку пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, выполнят отделку кабинетов. Также строители меняют фасад здания.

"Мы ожидаем, что оно выйдет из капитального ремонта, и мы обретем новое оборудование - хорошее, современное: КТ, МРТ, современное УЗИ-оборудование, хорошо обустроенные кабинеты. И прием высококвалифицированных специалистов, а также узких: аллерголога, пульмонолога, инфекциониста", - сообщила Елена Тихоновская, главный врач поликлиники №36 Москвы.

Современное медицинское оборудование позволит специалистам применять новейшие виды диагностики. В кабинетах медперсонала установят компьютеры, подключенные к системе ЕМИАС. Реконструкция здания позволит увеличить число кабинетов врачей общей практики, а также открыть новые кабинеты лечебной физической культуры и массажа. Для сотрудников оборудуют удобные зоны отдыха, а для пациентов - комфортную зону ожидания.

Кроме того, в поликлинике создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан. Аналогичную реконструкцию ведут и в соседней детской поликлинике №150. После завершения работ и установки новейшего оборудования мощность медучреждения составит более 700 посещений в смену. Первых пациентов обновлённые поликлиники должны принять уже в этом году.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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