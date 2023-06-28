Около 250 тысяч человек приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Москве

Праздничные намазы начались рано утром

Мусульмане сегодня отмечают один из важнейших исламских праздников — Курбан-байрам. Почти 250 тысяч верующих приняли участие в торжественной молитве в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях столицы, а также на специально выделенных площадках. Что символизирует и как проходит праздник?

Сегодня праздничные намазы начались рано утром. Это традиция, которую нельзя нарушать. Молиться начинают с первыми лучами солнца. Места занимали уже с полночи.

Курбан-байрам наравне с Ураза-байрамом – один из главных мусульманских праздников. По легенде в этот день пророк Ибрахим готов был принести в жертву сына, подчинившись воле Аллаха. Однако всевышний испытывал его и вовремя остановил занесённый кинжал, изменив жертву на барашка.

В России ислам исповедуют 20 миллионов жителей. Это вторая по численности верующих религия. Особую роль в появлении вероисповедания в нашей стране сыграла Екатерина II. Императрица 250 лет назад издала указ, снимающий запрет со строительства мечетей и поклонения Аллаху. С тех пор на территории России насчитывается 7 тысяч мечетей, некоторые из которых являются самыми крупными в Европе.

В этот священный для мусульман праздник верующие много молятся и стараются совершить как можно больше добрых дел. Одна из главных вех на пути к искуплению - помощь нуждающимся. Курбан-байрам продлится 3 дня. За это время надо успеть провести все ритуалы.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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