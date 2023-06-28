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В Склифе проводят сочетанную пересадку почки и поджелудочной железы

15:10
  • среда
  • 28 июня 2023

Первая такая операция в учреждении была проведена 15 лет назад

Важный шаг в трансплантологии. Институт имени Склифосовского отмечает 15 лет со дня проведения первой сочетанной пересадки почки и поджелудочной железы, сообщает "ТВ Центр".

Это метод лечения эффективен для больных с тяжелым сахарным диабетом. Врачам удается решить сразу две проблемы - нормализовать сахар и избавиться от почечной недостаточности. Первым пациентом, решившимся на такое сложное хирургическое вмешательство, в 2009 году стал 35-летний мужчина. Операция тогда прошла успешно. С тех пор в институте удалось выполнить почти 90 подобных сочетанных пересадок. После них многие пациенты смогли вернуться к нормальной жизни.

"Нарушение функции почек у этих пациентов - это не единственная проблема, которая возникает. Остальные проблемы - это нарушение зрения, поражение сосудов - это все следствия сахарного диабета. При выполнении сочетанной трансплатанциии приостанавливаются развитие данные процессов", - пояснил Аслан Балкаров, руководитель отделения трансплантации почки и поджелудочной железы НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

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Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского
Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского
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