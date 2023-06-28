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В Третьяковской галерее реставрируют полотно по рисункам Николая Рериха

15:11
  • среда
  • 28 июня 2023

Для этого реставраторы изобрели особую конструкцию

"Половецкие пляски" снова оживут. В Третьяковской галерее реставрируют огромный занавес, созданный по рисункам Николая Рериха. Полотно так часто использовалось, что теперь ткань и сами сюжеты на ней приходится спасать. А чтобы работать было удобнее, изобрели особую конструкцию. Какую? И когда можно будет увидеть шедевр?

Это один из самых масштабных шедевров Третьяковки. Габариты впечатляют - практически 230 квадратных метров. Занавес с изображением бескрайних степей и юрт. Полотно выполнено по эскизу Николая Рериха. Именно он в 1909-м году был художником, создававшим костюмы и декорации для балета "Половецкие пляски" -  первой и одной из главных сенсаций знаменитых "Русских сезонов" Сергея Дягилева.

"Есть очень много документальных свидетельств в воспоминаниях в письмах тех людей и тех, так сказать, участников этого огромного события, этого спектакля, который с бешеным успехом прошел, и мы знаем, что занавес честно работал на огромном количестве постановок. Только до конца двадцатых годов таких постановок прошло 500", - рассказала Татьяна Городкова, главный хранитель музейных предметов Государственной Третьяковской галереи.

Занавес многократно монтировался, демонтировался, перемещался по городам и странам. Третьяковская галерея приобрела его в 2020-м году. И сразу было понятно - его придётся спасать. Состояние как самой ткани, так и красочного слоя было аварийное. Смущал и масштабный объем предстоящих работ. Но у реставраторов Третьяковки есть опыт -  возвращали к жизни и панно Марка Шагала, и "Принцессу Грёза" Михаила Врубеля. А специально для этого полотна изобрели не имеющую аналогов инженерную конструкцию, позволяющую работать в вертикальном положении.

Такая оригинальная конструкция позволяет поэтапно работать с занавесом. Сейчас очень важно укрепить красочный слой и восстановить деформированные участки. Тут тоже пришлось изобретать особый метод с использованием магнитов, чтобы фиксировать уже отреставрированные части. А они уже есть.

Для восполнения потерь будут использовать специальное домотканое полотно 19 века из льна и конопли. Оно больше всего подходит к авторскому - по составу и плетению. А после реставрации занавес станет частью экспозиции.

"Именно это полотно будет в последующем экспонироваться в постоянной экспозиции Третьяковской галереи на Крымском валу - для того, чтобы показать в том числе и масштабность и реставрационных работ, и, естественно, масштабность самого полотна", - отметила Елена Проничева, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи.

Сроки реставраторы себе ставят рекордно короткие, предполагается - впервые восстановленный занавес можно будет увидеть уже в октябре на большой выставке, посвященной Николаю Рериху.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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Реставрация полотна Николая Рериха
Реставрация полотна Николая Рериха
Реставрация полотна Николая Рериха
Реставрация полотна Николая Рериха
Реставрация полотна Николая Рериха
Реставрация полотна Николая Рериха
Реставрация полотна Николая Рериха
Реставрация полотна Николая Рериха
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