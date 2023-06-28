В Третьяковской галерее реставрируют полотно по рисункам Николая Рериха

Для этого реставраторы изобрели особую конструкцию

"Половецкие пляски" снова оживут. В Третьяковской галерее реставрируют огромный занавес, созданный по рисункам Николая Рериха. Полотно так часто использовалось, что теперь ткань и сами сюжеты на ней приходится спасать. А чтобы работать было удобнее, изобрели особую конструкцию. Какую? И когда можно будет увидеть шедевр?

Это один из самых масштабных шедевров Третьяковки. Габариты впечатляют - практически 230 квадратных метров. Занавес с изображением бескрайних степей и юрт. Полотно выполнено по эскизу Николая Рериха. Именно он в 1909-м году был художником, создававшим костюмы и декорации для балета "Половецкие пляски" - первой и одной из главных сенсаций знаменитых "Русских сезонов" Сергея Дягилева.

"Есть очень много документальных свидетельств в воспоминаниях в письмах тех людей и тех, так сказать, участников этого огромного события, этого спектакля, который с бешеным успехом прошел, и мы знаем, что занавес честно работал на огромном количестве постановок. Только до конца двадцатых годов таких постановок прошло 500", - рассказала Татьяна Городкова, главный хранитель музейных предметов Государственной Третьяковской галереи.

Занавес многократно монтировался, демонтировался, перемещался по городам и странам. Третьяковская галерея приобрела его в 2020-м году. И сразу было понятно - его придётся спасать. Состояние как самой ткани, так и красочного слоя было аварийное. Смущал и масштабный объем предстоящих работ. Но у реставраторов Третьяковки есть опыт - возвращали к жизни и панно Марка Шагала, и "Принцессу Грёза" Михаила Врубеля. А специально для этого полотна изобрели не имеющую аналогов инженерную конструкцию, позволяющую работать в вертикальном положении.

Такая оригинальная конструкция позволяет поэтапно работать с занавесом. Сейчас очень важно укрепить красочный слой и восстановить деформированные участки. Тут тоже пришлось изобретать особый метод с использованием магнитов, чтобы фиксировать уже отреставрированные части. А они уже есть.

Для восполнения потерь будут использовать специальное домотканое полотно 19 века из льна и конопли. Оно больше всего подходит к авторскому - по составу и плетению. А после реставрации занавес станет частью экспозиции.

"Именно это полотно будет в последующем экспонироваться в постоянной экспозиции Третьяковской галереи на Крымском валу - для того, чтобы показать в том числе и масштабность и реставрационных работ, и, естественно, масштабность самого полотна", - отметила Елена Проничева, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи.

Сроки реставраторы себе ставят рекордно короткие, предполагается - впервые восстановленный занавес можно будет увидеть уже в октябре на большой выставке, посвященной Николаю Рериху.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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