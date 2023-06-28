Кабмин утвердил стратегию развития беспилотной авиации России

Определено пять основных направлений

Новая отрасль экономики появится в России в течение ближайших шести с половиной лет. Создание и использование гражданских беспилотников - главная цель Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Стратегия определяет пять ключевых направлений развития беспилотной авиации. Первое - стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы. Второе – разработки и серийное производство таких систем. Планируется создание крупных производственных центров, обеспечивающих внедрение новых технологий при создании беспилотников.

Третье направление подразумевает развитие инфраструктуры: в частности, строительство аэродромов, вертодромов и дронопортов. На четвертой позиции – подготовка кадров для беспилотной авиации, а на пятой - фундаментальные исследования в сфере беспилотных авиационных систем.

Отрасль будет формироваться на основе уже имеющегося опыта использования беспилотников. Дроны уже эффективно применяются, к примеру, для инспекции состояния энергосетей, в картографии и кадастре, в сфере экологического контроля, сообщили в пресс-службе кабмина.

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