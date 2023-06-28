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В Московском зоопарке появились на свет три детеныша капибары

15:11
  • среда
  • 28 июня 2023

Установить их пол пока нельзя

Тройня! В семействе капибаров в Московском зоопарке - пополнение. Правда, установить пол щенков пока не получается.

Родители разрешат подойти поближе к своим чадам месяца через два. А пока строго следят за каждым. Отец Кузьма, защищая семью, даже может залаять на потенциального агрессора, хотя по натуре труслив.

Но безусловный лидер - мать, самка по кличке Малая. Она показывает любознательным малышам, куда можно ходить и с кем нужно общаться. Даже подводит к воде, но купаться не пускает. Зато, когда щенки, утомившись от прогулок, засыпают, родители наконец могут отдохнуть в прохладном пруду.

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У пары капибар в Московском зоопарке родились трое детенышей
Капибары
Капибары
Капибары
Капибары
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