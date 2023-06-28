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Собянин рассказал о благоустройстве московских дворов

12:54
  • среда
  • 28 июня 2023

В прошлом году в столице благоустроили почти 2,6 тысячи дворов

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о благоустройстве московских дворов. По его словам, за последние 10 лет детские площадки в Москве преобразились.

"Теперь это яркие игровые комплексы для всестороннего развития ребенка. Новые площадки появляются в районах по мере их благоустройства. Кроме классических качелей и песочниц мы оборудуем веревочные парки, скалодромы, тарзанки, головоломки, для детей постарше - скейт-парки, памп-треки и многое другое", - сказал Собянин.

По словам мэра, в прошлом году в Москве было благоустроено 2593 московских двора. В этом планируем привести в порядок больше 1,6 тысячи. Также будут оборудованы новые детские площадки в ходе благоустройства дворов школ и детских садов.

"За два года мы обновили 600 территорий", - подчеркнул Собянин.

Он отметил, что в парках, скверах и на знаковых объектах устанавливаются оригинальные игровые комплексы: например, на Северном речном вокзале создана тематическая площадка "Волга-Волга". Это многопалубный корабль с лестницами, спусками и тоннелями, штурвалом и переговорным устройством.

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