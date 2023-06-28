Грозы с градом надвигаются на столичный регион

Ветер усилится до 17 метров в секунду

МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды в столице. По данным синоптиков, на Москву идут грозы с ливнями и градом, ветер усилится до 17 метров в секунду.

По данным синоптиков, гром грянет к 19.00 28 июня. До 02.00 29 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. К утру четверга погода не улучшится. С 09.00 до позднего вечера в столице ливни, местами грозы с градом, порывистый ветер.

В МЧС напоминают о мерах безопасности. Спасатели рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев, при движении увеличить дистанцию от впереди едущих машин, избегать внезапных маневров. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять без присмотра детей, передает РИА Новости.

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