Кремль пока не определился в вопросе правового статуса ЧВК

Четкой позиции нет

Четкой позиции по правовому статусу ЧВК в России в Кремле пока нет. Вопрос продолжают обсуждать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил журналистам на вопрос, планируется ли изменение законодательства для установления правового статуса ЧВК. Также Пескова спросили, будут ли разрешать в России создание ЧВК после недавней попытки вооруженного мятежа.

Пресс-секретарь президента, кроме того, заявил, что ему неизвестно о каких-либо планах награждения белорусского президента. В то же время, Песков напомнил, что Владимир Путин отметил вклад Александра Лукашенко в разрешение событий 24 июня, передает "Интерфакс".

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