ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль пока не определился в вопросе правового статуса ЧВК

13:54
  • среда
  • 28 июня 2023

Четкой позиции нет

Четкой позиции по правовому статусу ЧВК в России в Кремле пока нет. Вопрос продолжают обсуждать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков анонсировал ряд заявлений Путина
Песков о судьбе Пригожина: "Он уйдет в Белоруссию"

Представитель Кремля ответил журналистам на вопрос, планируется ли изменение законодательства для установления правового статуса ЧВК. Также Пескова спросили, будут ли разрешать в России создание ЧВК после недавней попытки вооруженного мятежа.

Пресс-секретарь президента, кроме того, заявил, что ему неизвестно о каких-либо планах награждения белорусского президента. В то же время, Песков напомнил, что Владимир Путин отметил вклад Александра Лукашенко в разрешение событий 24 июня, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Боевая работа штурмовых групп ЧВК "Вагнер"
Боевая работа штурмовых групп ЧВК "Вагнер"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.