Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Отличный день для поиска новой работы

Овны

Если у вас накопились проблемы в семейной жизни, сегодня вы получите шанс их разрешить. Вам удастся договориться, найти причину разногласий и излечиться от старых обид и травм.

Тельцы

Звезды настаивают на том, чтобы вы общались, демонстрировали открытость и дружелюбие. Обмен информацией принесет неожиданные результаты, которые обрадуют.

Близнецы

Новая работа с более высокой зарплатой или хороший денежный проект ждут вас. Стоит активизировать поиски, так как звезды подготовили отличное предложение.

Раки

Вы сегодня можете переехать, причем не только в новое жилье. Возможно, вы смените даже город. Тем, кто пока только думает об этом, можно искать информацию.

Львы

У вас будет соблазн никому не сказать о полученных деньгах или о приятном событии в жизни. Что ж, вы в праве так поступить, особенно если интуиция подсказывает именно такой вариант.

Девы

Очень хороший день для блогеров и всех, кто ведет публичную деятельность. Окружающие будут благосклонны к вам, вы получите новых подписчиков или партнеров.

Весы

Все, что вы будете делать сегодня, останется надолго, окажется долговечным. Хорошо менять работу, если это - осознанный выбор и вы планируете трудиться там длительное время.

Скорпионы

Родителям сегодня стоит поговорить со своими детьми на тему профориентации. Удача также ждет вас в тех видах деятельности, где вы новичок, стажер или практикант.

Стрельцы

Пришел день, идеальный для заключения сделок с недвижимостью. Удачными также будут обращение в банк за ипотекой, поиск хорошего риэлтора или нотариуса.

Козероги

Вам повезет в делах, которые вы не считаете серьезными: романтических знакомствах, общении. Многим удастся наладить контакт с теми, кто раньше был недоступен.

Водолеи

Вам нужно отбросить все второстепенные дела и сосредоточиться на доходах. У вас есть возможность найти работу своей мечты, заполучить самых лучших клиентов или партнеров.

Рыбы

Даже если вы стесняетесь показывать свои творческие работы, сегодня стоит рискнуть, заручившись поддержкой звезд. Также в этот день хорошо знакомиться с серьезными намерениями.

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