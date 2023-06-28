Депутат Титов: Подготовка к запуску МЦД обеспечит качество перевозок пассажиров Зеленограда

Московский стандарт переосмысляет простую поездку на электричке

В Москве идет подготовка к запуску третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4). Сейчас ведется работа по обучению кадров, что обеспечит рост качества перевозок для пассажиров Зеленограда. Об этом рассказал депутат Мосгордумы от Зеленоградского административного округа Андрей Титов.

"Зеленоград - эксклав Москвы, и тысячи жителей наших районов каждый день ездят на работу, учебу, по делам, преодолевая значительное расстояние. Удобный, доступный общественный транспорт, быстрое сообщение с Москвой - это важнейший вопрос для зеленоградцев, и поэтому запуска МЦД-3 мы ждем с нетерпением. Единая, связная система сообщения с московским метро, МЦК, наземным транспортом дадут новое качество проезда для всех пассажиров нашего направления", - сказал Титов.

Он отметил, что на примере первых двух диаметров можно увидеть, что качество перевозки рельсовым транспортом, пригородными электропоездами, может отличаться разительно. Теперь поездки на электричках – это быстро, высокотехнологично, удобно и комфортно. По мнению Титова, это привлечет пассажиров в общественный транспорт и снизит трафик на дорогах.

"Недавно мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что уже подготовлены 300 локомотивных бригад. Больше внимание уделено тем, кто будет напрямую работать с пассажирами: обучены более 600 кассиров, контролеров. Это те люди, которые будут на передовой при открытии движения по диаметрам, им предстоит ответить на многочисленные вопросы пассажиров МЦД в первые недели, месяцы работы", - сказал Титов.

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