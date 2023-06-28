ВС России поразили объекты нефтепереработки и хранения топлива ВСУ в Донбассе

За сутки отражены пять атак ВСУ на донецком направлении

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду об ударах по объектам нефтепереработки и хранения топлива для группировки ВСУ в Донбассе. Все объекты были успешно поражены.

Также в сообщении ведомства говорится, что за сутки ВС России отразили пять атак ВСУ на донецком направлении, уничтожено свыше 240 украинских военнослужащих. Еще две атаки отбиты на краснолиманском направлении.

На южнодонецком и запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили до 235 военнослужащих, на купянском - до 30 военных. В Харьковской области уничтожена украинская ДРГ.

Уточняется при этом, что на краснолиманском направлении уничтожено до 115 военных ВСУ, а также "Град" и самоходка "Акация". Поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Нанесен удар по резервам украинских сил в Запорожской области.

Российская ПВО перехватила за сутки три ракеты Storm Shadow, шесть снарядов РСЗО HIMARS. Сбиты восемь беспилотников ВСУ.

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