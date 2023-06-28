НАТО отказалась отпускать Столтенберга с поста генсека альянса

Контракт норвежца истекает 1 октября этого года

Йенс Столтенберг может остаться на посту генсека НАТО до лета следующего года. Его собираются просить об этом страны Североатлантического альянса, сообщили норвежские СМИ.

По данным издания VG, правительства 31 страны-члена НАТО сошлись во мнении. Все государства альянса едины в своем решении просить Йенса Столтенберга продолжить работу на посту генерального секретаря, утверждают журналисты со ссылкой на свои источники в организации.

Сам Столтенберг до сих пор не дал официального согласия на продление контракта с НАТО, который истекает 1 октября этого года. Тем не менее, издание утверждает, что решения о продлении можно ожидать в ближайшие несколько дней – и тогда Столтенберг останется на посту генерального секретаря альянса до лета 2024 года, передает РИА Новости.

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