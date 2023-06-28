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НАТО отказалась отпускать Столтенберга с поста генсека альянса

14:33
  • среда
  • 28 июня 2023

Контракт норвежца истекает 1 октября этого года

Йенс Столтенберг может остаться на посту генсека НАТО до лета следующего года. Его собираются просить об этом страны Североатлантического альянса, сообщили норвежские СМИ.

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По данным издания VG, правительства 31 страны-члена НАТО сошлись во мнении. Все государства альянса едины в своем решении просить Йенса Столтенберга продолжить работу на посту генерального секретаря, утверждают журналисты со ссылкой на свои источники в организации.

Сам Столтенберг до сих пор не дал официального согласия на продление контракта с НАТО, который истекает 1 октября этого года. Тем не менее, издание утверждает, что решения о продлении можно ожидать в ближайшие несколько дней – и тогда Столтенберг останется на посту генерального секретаря альянса до лета 2024 года, передает РИА Новости.

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