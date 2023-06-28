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Дуда приехал к Зеленскому на празднование Дня конституции Украины

15:01
  • среда
  • 28 июня 2023

Президенты обсудят подготовку к июльскому саммиту НАТО

Президент Польши неожиданно оказался в Киеве. Как сообщила его канцелярия, Анджей Дуда прибыл с визитом на Украину в связи с празднованием Дня конституции.

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В сообщении уточняется, что Дуда и Зеленский также обсудят ситуацию на ЗАЭС и в зоне боевых действий. Еще одной важной для украинского лидера темой станет подготовка к июльскому саммиту НАТО.

Эксперты отмечают неоднократные упоминания Дудой "собственных интересов" Польши в конфликте на Украине. Предположительно, за ними скрывается намерение Варшавы присоединить часть украинской территории, пишут "Известия".

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