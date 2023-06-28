Зеленский: Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО

Москва настаивает на внеблоковом статусе Украины

России следовало бы самой просить, чтобы Украину поскорее приняли в Североатлантический альянс, заявил в среду, 28 июня, украинский президент Владимир Зеленский.

В ходе выступления в Верховной раде политик заявил, что "члены НАТО обороняются, а не уничтожают", тогда как Россия "как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах".

Из этого Зеленский сделал вывод о том, что "Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО", сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что "для нас фраза "украинская проблема" абсолютно понятна", она "вызревала на протяжении многих десятилетий" и связана с безопасностью России и продвижением военной инфраструктуры НАТО вплотную к ее границам.

При этом бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выражал мнение, что Украину следует принять в НАТО — это якобы обеспечит безопасность Евросоюза, хотя до этого политик утверждал, что путь к прекращению конфликта и установлению мира в регионе – нейтральный статус Украины.

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