Дипломат напомнил про "послужной список Соединенных Штатов"

Вашингтон лукавит, когда заявляет о невмешательстве в дела Москвы. Об этом в среду, 28 июня, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как отметил дипломат в эфире Первого канала, "зная послужной список Соединенных Штатов на предмет смены режимов, такое утверждение, конечно, звучит, я бы сказал, несколько искусственно".

Лавров также напомнил о том, что "еще несколько лет назад работали в нашей стране американские фонды, неправительственные организации, чем они занимались, как они обхаживали всячески и тренировали оппозицию".

С учетом этого утверждать, что Соединенные Штаты не допускают вмешательства в дела других государств — "это явное лукавство", резюмировал министр.

Ранее министр Революционных Вооруженных сил Республики Куба Альваро Лопес Мьера во время переговоров в Москве с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу заявил, что истоки конфликта на Украине лежат в агрессивной политике США. Кубинский министр счел предпосылкой украинского конфликта стремление США продолжить расширение НАТО к границам России. Он также указал, что Россия играет ведущую роль в борьбе с фашизмом, который они сегодня стараются распространить в Европе.

Посольство России в Вашингтоне указывало, что действия США "вызывают все большее отторжение у тех, кто пытается выстроить по-настоящему независимый внешнеполитический курс, защищенный от вмешательства во внутренние дела".

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