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Жена Зеленского опасается за психическое здоровье украинцев

15:50
  • среда
  • 28 июня 2023

Елена Зеленская считает, что на жителей влияют военные действия

Елена Зеленская опасается за психическое здоровье жителей Украины. По мнению супруги украинского президента, на них негативно влияют идущие в стране военные действия.

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В интервью украинским СМИ Зеленская привела данные исследований Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ считает, что в ближайшие годы каждый пятый украинец рискует заработать заболевание, связанное с ментальным здоровьем.

Супруга украинского лидера заявила, что выносливость украинцев, о которой "говорит весь мир", имеет свои пределы. Жители сломаются и будут чаще страдать психическими расстройствами, считает Зеленская. Тем временем в ВОЗ заявляют, что с риском серьезных психических расстройств сталкивается каждый четвертый человек на Украине, передает РИА Новости.

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