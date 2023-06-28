Жена Зеленского опасается за психическое здоровье украинцев

Елена Зеленская считает, что на жителей влияют военные действия

Елена Зеленская опасается за психическое здоровье жителей Украины. По мнению супруги украинского президента, на них негативно влияют идущие в стране военные действия.

В интервью украинским СМИ Зеленская привела данные исследований Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ считает, что в ближайшие годы каждый пятый украинец рискует заработать заболевание, связанное с ментальным здоровьем.

Супруга украинского лидера заявила, что выносливость украинцев, о которой "говорит весь мир", имеет свои пределы. Жители сломаются и будут чаще страдать психическими расстройствами, считает Зеленская. Тем временем в ВОЗ заявляют, что с риском серьезных психических расстройств сталкивается каждый четвертый человек на Украине, передает РИА Новости.

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