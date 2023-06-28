ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия предостерегла другие страны от участия в "саммите мира" по Украине

16:07
  • среда
  • 28 июня 2023

Это провокационная затея, предупредила Мария Захарова

Москва призывает государства не участвовать в "саммите мира" по Украине, который планируют страны Запада и Киев, так как он носит провокационный характер. Об этом в среду, 28 июня, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Обсудят без Киева: глава МИД Украины устроил истерику из-за решения НАТО

Комментируя подготовку к пресловутому саммиту, чиновница предупредила, что без участия России определить исход украинского конфликта невозможно.

Захарова также подчеркнула, что мирный план киевского режима не имеет никакого отношения к миру — это набор ультиматов и "чушь, которую пропагандистски раскручивали", сообщает ТАСС.

Российская сторона неоднократно подтверждала свою готовность к возобновлению мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые прервались в апреле 2022 года по вине Киева.

В частности, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что диалог с представителями африканских стран по их мирной инициативе по урегулированию на Украине будет продолжаться, так как в ней "есть определенные темы, которые могут реализовываться вполне, об этом говорил президент Путин".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.