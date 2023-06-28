Это провокационная затея, предупредила Мария Захарова

Москва призывает государства не участвовать в "саммите мира" по Украине, который планируют страны Запада и Киев, так как он носит провокационный характер. Об этом в среду, 28 июня, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Комментируя подготовку к пресловутому саммиту, чиновница предупредила, что без участия России определить исход украинского конфликта невозможно.

Захарова также подчеркнула, что мирный план киевского режима не имеет никакого отношения к миру — это набор ультиматов и "чушь, которую пропагандистски раскручивали", сообщает ТАСС.

Российская сторона неоднократно подтверждала свою готовность к возобновлению мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые прервались в апреле 2022 года по вине Киева.

В частности, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что диалог с представителями африканских стран по их мирной инициативе по урегулированию на Украине будет продолжаться, так как в ней "есть определенные темы, которые могут реализовываться вполне, об этом говорил президент Путин".

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