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Зеленский предложил наладить на Украине выпуск лекарств с каннабисом

16:19
  • среда
  • 28 июня 2023

Политик считает, что "все лучшие мировые практики" должны применяться в стране

Украине необходимо "честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса". Такое заявление сделал в среду, 28 июня, украинский президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде.
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Политик заявил, что "все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они не казались для нас, должны быть применены на Украине".

Мотивировал это Зеленский тем, "чтобы всем нашим гражданам — украинцам и украинкам — не пришлось терпеть боль, стресс и травмы" из-за боевых действий.

При этом президент Украины предложил провести соответствующие научные исследования, а само производство лекарств на основе каннабиса разместить на украинской территории, сообщает РИА Новости.

В конце 2022 года германские политики пришли к соглашению о легализации каннабиса в ФРГ. Институт конкуренции в Дюссельдорфе подсчитал, что этот шаг принесет бюджету почти 5 млрд евро. Однако с этим согласились не все. Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек призвал канцлера Германии Олафа Шольца остановить легализацию наркотика.

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